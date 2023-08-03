Судя по предварительным оценкам, критики горячо встретили Baldurʼs Gate 3

Появились первые предварительные обзоры на ролевую игру Baldur’s Gate III, которые отмечают ее потенциал для стать шедевром и возможной игрой 2023 года. Игра предлагает огромный мир с безграничным количеством сюжетных выборов и вариативности классов. Она представляет собой своеобразный интерактивный сетевой триллер.

Согласно обзорам, Baldur’s Gate III предоставляет свободу действий игрока, сопоставимую с Dungeons & Dragons. Мир игры проработан до мельчайших деталей, и каждый NPC или животное имеет свою собственную историю и разговоры.

Особый акцент делается на выбор заклинаний и их разнообразие, что может вызвать у фанатов магических классов удивление и сложность в принятии решений.

Обзоры также упоминают некоторые недочеты, связанные с диалогами и производительностью. Некоторые NPC могут замолчать, камера резко переключаться, а игра может проседать в производительности при наличии большого количества существ на поле боя.

Боевая система Baldur’s Gate III также получила положительные отзывы, характеризуясь как своеобразная головоломка. Классы, комбинации навыков и заклинаний также вызывают восторг у игроков.

Некоторые обозреватели высказали некоторые критические замечания относительно технической части игры, включая временные чёрные экраны и обрывы диалогов.

Полноценный релиз Baldur’s Gate III состоялся 3 августа, а версия для PS5 появится 6 сентября. Критики ожидают, что игра станет значимым событием в мире видеоигр.