Суд в Германии запретил продажу смартфонов Oppo и OnePlus из-за патентного спора с Nokia

Холдинг BBK Electronics нарушил в смартфонах брендов Oppo и OnePlus патенты Nokia.

В Германии по решению суда запретили продавать смартфоны Oppo и OnePlus из-за нарушения патентов финской Nokia.

Китайские производители использовали технологии Nokia и не платили за их использование.

Финская компания несколько лет назад предупреждала BBK Electronics о том, что они нарушают законодательство и предлагала договорится.

В итоге дело дошло до суда, где и было принято решение запретить продажи Oppo и OnePlus в Германии. Возможно в дальнейшем запрет распространится на остальные страны Европы.