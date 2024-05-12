Суд Германии запретил продажу смартфонов и ноутбуков Lenovo и Motorola

Патентный спор между Lenovo и Motorola Mobility с одной стороны и компанией InterDigital с другой стороны вызвал запрет на продажу устройств с модулями WWAN, необходимыми для подключения к мобильным сетям связи.

Спор возник из-за разногласий между сторонами относительно условий лицензирования технологии WWAN, применяемой в продуктах Lenovo и Motorola.

InterDigital утверждает, что Lenovo не выполнила требования о справедливых и разумных лицензионных выплатах, что привело к обращению компании в суд.

Lenovo, в свою очередь, считает условия, предложенные InterDigital, несправедливыми и намеревается обжаловать решение суда.

Судебный запрет означает, что Lenovo и Motorola запрещено продавать или импортировать в Германию устройства с поддержкой WWAN, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки, которые могут подключаться к мобильным сетям.

Хотя Lenovo и Motorola уже прекратили продажу таких продуктов в немецких интернет-магазинах, некоторые розничные продавцы все еще реализуют оставшиеся запасы. После исчерпания этих запасов может возникнуть дефицит продукции.

Подобные патентные споры, особенно в отношении основополагающих технологий, являются довольно распространенными в технологической сфере.

Споры возникают из-за различных толкований справедливых, разумных и недискриминационных условий лицензирования, которые до сих пор не имеют четкого определения в европейском законодательстве.