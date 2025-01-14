Субфлагманский Redmi Turbo 4 Pro получит Snapdragon 8s Elite и АКБ на 7000 мАч

Компания Xiaomi недавно представила новый смартфон Redmi Turbo 4, а версия Pro ожидается с процессором Snapdragon 8s Elite и аккумулятором ёмкостью более 7000 мАч.

Redmi Turbo 4 позиционируется как смартфон среднего класса с процессором Dimensity 8400 Ultra и дизайном, напоминающим iPhone 16.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Pro-версия будет иметь большой аккумулятор, что не удивляет, так как многие новые телефоны уже предлагают аналогичные характеристики.

Также ожидается, что Redmi Turbo 4 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт и будет оснащён дисплеем с разрешением 1,5K. Устройство получит металлический корпус и стеклянную заднюю панель.

Хотя точная цена ещё не объявлена, предварительные данные указывают на стоимость от 4000 юаней, что составляет примерно 545 долларов.