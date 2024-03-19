Главная » Новости

Суббренд Xiaomi представил смарт-часы Black Shark GT3 за 3,2 тыс. рублей

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Black Shark, суббренд компании Xiaomi, анонсировал выпуск своей новой модели умных часов GT3. Главные особенности этих часов, подчеркнутые производителем, включают качественный AMOLED-экран, продолжительное время работы без подзарядки, совместимость с различными операционными системами и защиту от воды.

Суббренд Xiaomi представил смарт-часы Black Shark GT3 за 3,2 тыс. рублей

Black Shark GT3 оснащены изогнутым 1,96-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 502х410 пикселей, обеспечивающим высокую плотность в 332 пикселя на дюйм. Экран имеет частоту обновления 60 Гц и максимальную яркость 600 нит.

Умные часы позволяют отвечать на входящие звонки и просматривать уведомления. Они поддерживают более 100 видов спортивных тренировок, а также отслеживание различных физических показателей, включая шаги, пульс, насыщение крови кислородом, качество сна и уровень стресса.

Кроме того, часы оснащены технологией искусственного интеллекта Shark GPT, с помощью которой пользователи могут создавать новые циферблаты для часов (поддерживаются только китайский и английский языки).

Корпус часов имеет защиту от воды по стандарту IP68, что означает возможность погружения на глубину более 1 метра в течение более 30 минут.

Производитель утверждает, что одного заряда хватит на до 10 дней работы без подзарядки. Часы поддерживают подключение по Bluetooth 5.3 и совместимы со смартфонами, работающими на Android 9+, iOS 12+ и HarmonyOS 4.0+.

Новинка предлагается для покупки по цене 35 долларов или около 3,2 тыс. рублей по актуальному курсу. Купить смарт-часы можно на площадке AliExpress.

 

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.