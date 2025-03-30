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Стул Throne X от Cooler Master может вибрировать в такт музыке

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Компания Cooler Master запустила кампанию на Indiegogo для своего нового стула Throne X, который вибрирует под музыку, усиливая эффект погружения.

Стул Throne X от Cooler Master может вибрировать в такт музыке

Он предназначен для музыкантов, но также может быть полезен другим пользователям, например, людям с нарушениями слуха или геймерам, играющим в ритм-игры. Цена для первых покупателей составляет 499 долларов, что на 27% ниже обычной цены в 600 долларов.

Стул Throne X от Cooler Master может вибрировать в такт музыке

У стула есть три режима работы, которые выбираются с помощью проводного контроллера. В режиме реального времени он вибрирует в соответствии с действиями пользователя, в звуковом режиме — в такт музыке других исполнителей, а в режиме метронома помогает поддерживать темп.

Стул Throne X от Cooler Master может вибрировать в такт музыке

Throne X можно подключить к стандартным звуковым системам через различные разъёмы, включая 3,5-миллиметровый AUX и микрофонный вход. Стул весит 15,8 кг и выдерживает нагрузку до 136 кг. Высоту можно регулировать, а внутренний аккумулятор обеспечивает до десяти часов работы.

Стул Throne X от Cooler Master может вибрировать в такт музыке

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