Стул Throne X от Cooler Master может вибрировать в такт музыке

Компания Cooler Master запустила кампанию на Indiegogo для своего нового стула Throne X, который вибрирует под музыку, усиливая эффект погружения.

Он предназначен для музыкантов, но также может быть полезен другим пользователям, например, людям с нарушениями слуха или геймерам, играющим в ритм-игры. Цена для первых покупателей составляет 499 долларов, что на 27% ниже обычной цены в 600 долларов.

У стула есть три режима работы, которые выбираются с помощью проводного контроллера. В режиме реального времени он вибрирует в соответствии с действиями пользователя, в звуковом режиме — в такт музыке других исполнителей, а в режиме метронома помогает поддерживать темп.

Throne X можно подключить к стандартным звуковым системам через различные разъёмы, включая 3,5-миллиметровый AUX и микрофонный вход. Стул весит 15,8 кг и выдерживает нагрузку до 136 кг. Высоту можно регулировать, а внутренний аккумулятор обеспечивает до десяти часов работы.