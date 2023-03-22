Студия Valve провела презентацию игры Counter-Strike 2

Студия Valve анонсировала Counter-Strike 2 и показала в роликах ее особенности.

Новый проект станет доступен для тестирования в марте текущего года, когда запустят финальную версию игры не сообщается.

Counter-Strike 2 уже разработан на движке Source 2, благодаря ему в проект удалось добавить новые особенности. Среди них реалистичный дым, который реагирует на свет, выстрелы и взрывы.

Все это показали в демонстрационном ролике. Также в Counter-Strike 2 появилась новая система освещения, улучшена графика и переработаны карты.

Разработчики обещают высокую скорость работы серверов Counter-Strike 2. Тестирование игры начнется 22 марта, игроков будут приглашать на закрытое тестирование, финальная версия игры выйдет летом.