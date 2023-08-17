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Студия Remedy перенесла Релиз Alan Wake 2 на 27 октября

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Финская студия Remedy объявила о переносе релиза игры Alan Wake 2 на 10 дней позже — теперь она выйдет 27 октября. Проект представляет собой survival horror, и перенос даты выпуска объявлен в Twitter разработчиков.

Студия Remedy перенесла Релиз Alan Wake 2 на 27 октября

В сообщении разработчики выразили надежду, что октябрь является благоприятным месяцем для выпуска игр и что эта пересменка дат позволит игрокам насладиться проектом еще больше.

Студия также обещает предоставить новую информацию об игре на следующей неделе и выразила благодарность игрокам за их терпение перед релизом.

Изначально релиз игры был запланирован на 17 октября, но новая дата выхода столкнется с другими ожидаемыми релизами, такими как перезапуск хоррора Alone in the Dark, который также назначен на 25 октября.

Alan Wake 2 будет доступен на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Однако для ПК игра будет выпущена только в Epic Games Store, обходя Steam.

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