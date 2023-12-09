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Студия Хидео Кодзимы анонсировала игру ужасов OD, созданную совместно с Microsoft

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Хидео Кодзима, известный создатель серии игр Metal Gear и Death Stranding, на церемонии The Game Awards 2022 представил новый проект под названием OD.

Разработкой занимается студия Кодзимы в партнерстве с Xbox. В проекте также принимает участие режиссёр Джордан Пил.

Показанный трейлер OD состоит из коротких роликов с актёрами игры — Софией Лиллис, Хантер Шафер и Удо Киером. В них демонстрируются пугающие сцены. Сам Кодзима выражает большой энтузиазм в связи с проектом. Он намерен создать инновационную игру, выходящую за рамки жанра и сочетающую в себе элементы кино. Разработчик хочет удивить поклонников чем-то неожиданным и невиданным прежде.

Пока трейлер не раскрывает конкретику игры. Но уже известно, что это амбициозный кросс-медийный проект под руководством мастера жанра.

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