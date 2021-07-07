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Студия Артемия Лебедева создаст дизайн для новых светофоров с единым экраном

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Концепт нового поколения светофора представили на выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге.
Над принципиально новым светофором будет работать холдинг «Швабе», входящий в состав Госкорпорации Ростех и Студии Артемия Лебедева.

Дизайнеры намерены отказаться от классической схемы светофора и заменить его односекционным экраном, на котором могут отображаться не только сигналы, но также и различная информация, включая данные о дорожной обстановке.

По задумке авторов, вертикальный экран может использоваться на трассах, квадратный — на городских улицах, а небольшой вертикальный дисплей будет предназначен для пешеходов.

Светофоры получат анимированные сигналы, которые могут отображать направление движения, разрешенные повороты и даже дорожные знаки.

Светофоры также могут быть оборудованы дополнительными датчиками, такими как измерения уровня шума и СО2, а также модулем Wi-Fi.

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