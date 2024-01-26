Студенты из Самары создали и запустили приложение для автоматической оплаты проезда

Название сервиса, получившего название «Плати в пути», позволяет пассажирам общественного транспорта оплачивать проезд без необходимости подходить к валидатору или кондуктору.

Приложение на смартфоне, подключенное к Bluetooth-датчикам в транспортном средстве, автоматически списывает деньги за проезд с банковской карты, прикрепленной к сервису, пишет «РБК».

Пользователю необходимо только зайти в автобус или трамвай и проехать некоторое расстояние.

В случае проверки контролерами, на смартфоне можно показать временный чек для подтверждения оплаты. Особенность сервиса заключается в том, что оплата происходит с небольшой задержкой, чтобы избежать ложных срабатываний системы. Если пользователь не хочет использовать автоматический режим, он может вручную подтвердить оплату, нажав кнопку в приложении после входа в транспорт.

Установка специальных контролеров стоит около 250 рублей, и система подходит для любого наземного общественного транспорта.

Помимо этого, сервис может быть использован для самостоятельной оплаты входа в музеи, выставки и другие общественные места, а также для автоматической оплаты бензина на автозаправках.

Команда разработчиков уже подготовила проект и планирует запустить его в ближайшее время. Сейчас рассматривается возможность запуска сервиса во всех регионах, начиная с Санкт-Петербурга. Приложение «Плати в пути» доступно для смартфонов на Android, но будет также доступна версия для iOS.