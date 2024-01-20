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Студенты из России создали устройство для отслеживания потерянных предметов

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В России студенты представили свою разработку — аналог AirTag, устройство, призванное помогать людям отслеживать и находить потерянные предметы.

Это инновационное устройство представляет собой GPS-наклейку с трекером отслеживания, которая может быть прикреплена к любому объекту.

Одной из особенностей этого аналога является его функциональность. Когда вещь, на которую прикреплена наклейка, теряется, она отображается на карте в мобильном приложении, которое сопровождается звуковым сигналом.

Это позволяет пользователям визуально определить местонахождение своей потерянной вещи и быстро ее найти. Кроме того, устройство также может использоваться для присмотра за детьми и пожилыми людьми, что делает его еще более полезным и универсальным.

Разработка студентов получила положительные отзывы и вызвала большой интерес у пользователей. Это важное достижение для российской научно-технической сферы, которое подтверждает высокий уровень компетенции и инновационности молодых ученых и инженеров в России.

Новое устройство предлагает удобное и надежное решение для проблемы поиска потерянных предметов и может быть полезным для широкого круга пользователей.

Источник: телеграм-канал «Прайм». 

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