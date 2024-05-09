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Студент в РФ разработал нейросеть для дизайна одежды и интерьера

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Магистрант Московского физико-технического института (МФТИ), Илья Петряшин, разработал нейросеть, которая помогает дизайнерам и модельерам создавать уникальные изображения. Эта нейросеть способна генерировать до 10 картинок в минуту, что позволяет значительно ускорить творческий процесс дизайнера.

Пресс-служба МФТИ отметила, что AI-ассистент работает в формате Telegram-бота и помогает проектировать и кастомизировать макеты для дизайна интерьера, одежды и веб-сайтов. Автоматизация этих процессов позволяет сократить время, затрачиваемое на проектирование дизайн-решений, примерно в пять раз.

Система, разработанная Ильей Петряшиным, предлагает дизайнерам возможность не тратить время на рисование макетов вручную, а вместо этого генерировать их при помощи нейросети. За одну минуту система способна создать 10 изображений, соответствующих запросу заказчика. Запрос может быть как текстовым, так и визуальным.

Один из основных преимуществ этой нейросети заключается в том, что она помогает дизайнеру, у которого заказчик имеет только абстрактное представление о желаемом результате.

Вместо того чтобы создавать несколько макетов для выбора, дизайнер может быстро сгенерировать примеры, а затем доработать наиболее удачные из них. Это позволяет существенно сократить время, которое дизайнер тратил бы на создание каждого макета вручную.

Источник: ТАСС.

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