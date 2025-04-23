Студент из Тулы разработал пистолет, замаскированный под смартфон

Артем Свитов, студент Тульского государственного университета, представил собственную разработку — компактный пистолет, внешне неотличимый от обычного смартфона. Об этом он рассказал в интервью «Тульским новостям».

По словам изобретателя, идея создания такого оружия пришла из стремления разработать скрытное устройство, которое могло бы заинтересовать силовые структуры. Устройство представляет собой огнестрельный механизм, в котором отсутствуют внешние признаки оружия: не видно ни стволов, ни рукоятки, ни спускового крючка.

Свитов пояснил, что пистолет оснащён тремя стволами под патрон 9х18 мм. Зарядка происходит путём отведения специальной клавиши и открытия блока стволов. Выстрелы производятся по нажатию на спусковой механизм, причём при осечке предусмотрена возможность повторного пуска.

Разработка, по словам студента, заняла два месяца, в то время как патентование — около полугода. Основные сложности он связывает с юридическими аспектами оформления авторских прав. Свитов отметил, что целью его работы является создание перспективных образцов стрелкового оружия, включая автоматическое и замаскированное вооружение.