Студенческие билеты и зачетные книжки станут электронными в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявило, что в России введут электронные версии студенческих билетов и зачетных книжек.

Это нововведение будет осуществлено через добавление цифровых копий документов на портал Госуслуг в виде QR-кодов. Начиная с 25 апреля 2024 года и до конца 2025 года, будет проведен эксперимент, в рамках которого студенты, ординаторы и аспиранты смогут воспользоваться электронными документами.

По новой системе, данные о студенческих билетах и зачетных книжках будут доступны на портале Госуслуг. Студенты смогут предъявить электронные копии своих документов в виде QR-кода, который проверяющие смогут отсканировать с помощью камеры смартфона.

Электронные студенческие билеты можно будет использовать для получения скидки на проездные билеты, доступа на территорию учебного заведения, а также для посещения выставок, концертов и других культурных мероприятий, где студентам предоставляются льготы. Кроме того, при покупке проездных билетов через специальные приложения со скидкой, студенческая скидка будет автоматически применяться, если пользователь авторизуется с помощью Госуслуг.

Участие в этом эксперименте будет добровольным как для вузов и колледжей, так и для студентов. Целью эксперимента является оценка эффективности и удобства использования электронных документов. Если эксперимент будет успешным, то возможно в будущем система электронных студенческих билетов и зачетных книжек станет обязательной для всех учебных заведений в России.