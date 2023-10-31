StormWall: хакеры в 2023 году проводили в РФ неотражаемые смешанные DDoS-атаки

Отчет компании StormWall, специализирующейся на информационной безопасности, сообщает о новом типе разрушительных DDoS-атак, который был зафиксирован в третьем квартале 2023 года как в России, так и в остальном мире. Многие компании оказались неготовыми к отражению этой угрозы, пишет «Газета.ру».

Один из важных трендов этого квартала заключается в использовании злоумышленниками смешанных ботнетов, состоящих из нескольких вредоносных программ для DDoS-атак.

Каждая из этих программ имеет свои особенности и векторы атак, что делает смешанные ботнеты универсальными и устойчивыми к средствам защиты.

Компания StormWall отмечает активное использование смешанных ботнетов злоумышленниками в разных регионах мира, включая Россию. Многие компании не обладают надежной защитой от этой угрозы, поэтому хакерам удается нанести значительный ущерб бизнесу.

Еще одним важным трендом третьего квартала 2023 года является значительное увеличение числа многовекторных атак, которые направлены на различные части сетевой инфраструктуры, включая веб-приложения компаний, производственные процессы и корпоративные сети. Глобально число таких атак выросло на 83% по сравнению с предыдущим годом, а в России — на 16%. Также отмечается всплеск DDoS-атак на веб-приложения компаний, где число атак увеличилось на 48% в мире и на 14% в России.