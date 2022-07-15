Стоит ли покупать Айфон 13 Про?

Айфон 13 стал настоящим прорывом в мире электроники и технологий, неудивительно, что он пользуется колоссальным спросом среди потребителей. Но еще одно нововведение – версия 13 Pro, которой свойственно множество приятных отличительных особенностей.

Немного истории

Однажды всемирно известная компания Apple представила двух братьев – Айфон XS и XR. С тех самых пор модели начали выпускаться «парами», где старшему «члену семьи» доставались все привилегии, в то время как младший получал их в меньшем количестве. Ровно спустя год потребитель мог насладиться прелестями моделей 11 и 11 Pro, а в конце 2021 года вышли «братья» 13 и Айфон 13 Про. Стоит ли брать модели из этого тандема, особенно с приставкой Pro? Давайте поговорим об этом!

В чем плюсы и минусы новинки?

Есть, за что похвалить, и за что поругать разработчика этого устройства.

Начнем с внешних характеристик. Модель 13 Pro почти ничем не отличается от 13-й версии – ни размерами, ни диагоналями. Если же посмотреть на них сбоку или сзади, различий станет больше. А именно – в цветах корпусов, модулях камер. Так что спутать новинки между собой практически нереально. Первый «брат» легкий, второй – массивный, хотя разница в массе составляет всего 30 грамм. Какой вариант лучше – тут уж каждый решает сам. С одной стороны, 13-й Айфон комфортный, однако модель 13 Pro обеспечивает пользователю так называемую приятную тяжесть.

Рамка сбоку у обновленной версии выполнена из стали, хотя у предшественника она была алюминиевой. С практической точки зрения этот факт влияет не только на ощущения во время держания девайса в руке, но и на степень загрязненности от отпечатков: алюминий их не собирает, а сталь – собирает. Тем не менее, обычно гаджеты такого плана носят в чехле, поэтому на практике разница вряд ли будет заметной.

Версия представлена в 4-х цветах, в то время как предшествующий аналог – 13-й Айфон – предлагался в 5-ти вариациях. Тем не менее, именно в Pro-серии можно выбрать спокойный оттенок – Sierra Blue. Конечно, это не Jet Black, но для разнообразия – в самый раз.

Что касается размерных характеристик дисплеев, они у моделей совпадают, диагональ составляет 6,1 дюйма, разрешение, в свою очередь, 1170*2532. Есть поддержка True Tone, HDR и DCI-P3. Тем не менее, уменьшился вырез под датчики по сравнению с 12-й моделью.

У версии Pro внушительный запас яркости, конечно, отличие от 13-го Айфона несущественное, тем не менее, частота обновления до 120 Гц дала о себе знать! А сама технология адаптирована таким образом, что не влияет на автономность устройства. Однако наблюдаются проблемы с программной части.

Чипсет в 13-х версиях новый – A15 Bionic, но у Pro наблюдается графика в 5 ядер, в то время как у предшественника она была на 4 ядра. Обновленная версия работает быстрее, если верить характеристикам, но по факту, разница не сильно заметна. Оперативная память у новинки – 6 Гб, в то время как «младший брат» располагает всего 4 Гб.

Фронтальные камеры идентичны – на 12 Мп, с аналогичной светосилой. Система стабилизации не различается, есть сдвиг матрицы. Тем не менее, камеры у новинки мощнее, они оснащены телезумом, возможностью макросъемки. В повседневной жизни заметить эти различия не так уж и легко. Что касается широкоугольника, у версии 13 Pro он значительно лучше.

Емкость аккумуляторной батареи в «прошке» ниже более чем на 100 мА*ч, вероятно, по причине массивного блока камер. Но пользователи отмечают, что на практике никакой разницы не существует.

Еще одно различие, которое для большинства потребителей существенное, конечно же, цена. Разница составляет 20 000 рублей. За что переплачивает пользователь? За дополнительные функции. Другой вопрос, стоят ли они лишних трат?

Каков вердикт?

За что можно похвалить новинку, если сравнивать ее с той же 13-й версией?

Презентабельный внешний вид за счет высококачественных материалов и их надежного соединения между собой;

качественная съемка в дневное и ночное время суток;

емкий аккумулятор, хотя это преимущество сомнительное, поскольку есть и у других моделей.

За что можно поругать модель?

Цена, цена и еще раз – цена, разница составляет 20 000 рублей, для среднестатистического россиянина это приличная сумма;

огромный размер, который делает модель неудобной, по крайней мере, для практичных людей;

необходимость использования чехла во избежание маркости.

Если пользователь знает, как пользоваться потенциалом устройства на максимум, ему стоит остановиться на данном варианте. Если же хочется просто новый удобный Айфон, можно взять и 13-ю версию, чтобы не переплачивать.

И, тем не менее, «прошка» прибавит уверенности в себе и даст почувствовать себя человеком хотя бы за счет притягательного внешнего оформления! Все детали в ней дорогие и подойдут тем, кто хочет выделиться из серой массы и показать себя в лучшем свете. Добавить к этому качество фото и скорость работы, и вывод напрашивается сам: iPhone 13 Pro однозначно заслуживает звания флагмана.