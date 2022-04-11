Стоимость новых видеокарт уже ощутимо снизилась в России

В апреле начали постепенно снижаться цены на бытовую и цифровую продукцию.

После резкого подорожания «железа» для компьютеров в России ритейлеры постепенно начали возвращать цены.

В ДНС сейчас NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и GTX 1660 Ti можно купить за 48-50 тыс. рублей, а такой ценник действовал на графические платформы для компьютеров в феврале.

После падения рубля цены на видеокарты и другую технику резко выросли, некоторые позиции стали дороже в два раза.

В прошлом месяце NVIDIA GeForce GTX 1660 в розничных магазинах стоила около 80 тыс. рублей.