Главная » Новости

Стоимость новых видеокарт уже ощутимо снизилась в России

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

В апреле начали постепенно снижаться цены на бытовую и цифровую продукцию.
После резкого подорожания «железа» для компьютеров в России ритейлеры постепенно начали возвращать цены.

В ДНС сейчас NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и GTX 1660 Ti можно купить за 48-50 тыс. рублей, а такой ценник действовал на графические платформы для компьютеров в феврале.

После падения рубля цены на видеокарты и другую технику резко выросли, некоторые позиции стали дороже в два раза.

В прошлом месяце NVIDIA GeForce GTX 1660 в розничных магазинах стоила около 80 тыс. рублей.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.