Видеокарты NVIDIA RTX 3090 Ti в Европе продают за рекордные 4500 долларов

NVIDIA пока даже не озвучивала рекомендованную розничную цену на GeForce RTX 3090 Ti, но европейские магазины уже определись с ценами на модель от сторонних производителей.

Европейские продавцы опубликовали стоимость GeForce RTX 3090 Ti в исполнении MSI SUPRIM X.

Эту модель в зависимости от магазина предлагают от 3600 до 4500 долларов (273 тыс. до 345 тыс. рублей по текущему курсу), пишет портал 1NSK.

С высокой вероятностью, что цены на видеокарту являются предварительными.

На старте продаж GeForce RTX 3090 Ti они могут измениться, и возможно даже в большую сторону.