Стоимость титанового iPhone 15 Pro на российском рынке упала до 125 тыс рублей

Премиальные смартфоны новой серии Apple стали доступнее на российском рынке. По данным издания Hi-Tech Mail.ru, цена iPhone 15 Pro снизилась до 125 тысяч рублей. В начале продаж этот флагман оценивался в 150-170 тысяч рублей. Журналисты прокомментировали это событие, отметив, что «15 Pro — мечта любого поклонника Apple в 2023 году. Смартфон вышел немного более месяца назад, и российские магазины уже снижают цены».

Флагманский iPhone 15 Pro обладает 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, мощным процессором A17 Pro и восемью гигабайтами оперативной памяти. На задней панели устройства расположена тройная камера с разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей, а также пятикратным оптическим зумом. Гаджет оснащен портом USB-C и аккумулятором емкостью 3274 миллиампер-часа.

Другие модели из новой линейки iPhone также стали доступнее. В конце сентября стало известно, что стоимость iPhone 15 опустилась ниже 100 тысяч рублей. В начале продаж этот гаджет оценивался в 130 тысяч рублей.