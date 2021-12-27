Стоимость смартфонов серии Xiaomi 12 раскрыли до премьеры

28 декабря китайская компания проведет презентацию новых смартфонов серии Xiaomi 12, но уже известны их цены для китайского рынка.

Так, оказалось, что в версии Xiaomi 12 ценник составит 675 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Есть вариант и дешевле, а именно модель с названием Xiaomi 12X, в которой будет такой же объем памяти, но ценник 550 долларов.

Самая дорогая конфигурация смартфона получила стоимость 894 доллара. В ней будет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Еще будет вариант Xiaomi 12 Pro с 8/128 ГБ памяти, который оценили в 785 долларов.

Стоит отметить, что на мероприятии будут представлены еще и наушники Xiaomi True Wireless Earphones 3, которые выйдут на рынок по цене 78 долларов.