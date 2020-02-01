Стоимость прошлого флагмана Honor V20 упала почти в два раза

У Honor сейчас флагманским смартфоном считается V30, но в продаже еще есть V20, который выполнял роль самого «топового» смартфона компании в 2019 году.

Honor V20 был представлен в конце 2018 года, и сейчас это все еще актуальная модель, так как в ней установлен мощный процессор Kirin 980, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Также этот аппарат оснащен 48 Мп основной камерой. На старте продаж за этот смартфон просили 510 долларов.

Сейчас китайская компания устроила распродажу Honor V20. Стоимость смартфона была снижена до 273 доллара.

Стоит напомнить, что данная модель в России вышла под другим названием — Honor View 20.