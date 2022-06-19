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Стоимость подписки Telegram Premium для владельцев iPhone составит 449 рублей за месяц

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Стала известна точная стоимость подписки платной версии Telegram для смартфонов под управлением iOS.
В российском App Store в описании приложения Telegram появилась цена подписки Telegram Premium.

Судя из описания приложения за премиум подписку нужно будет заплатить 449 рублей. За эту сумму пользователь получит ряд преимуществ в сравнении с обычной версии мессенджера.

Так, за ежемесячную оплату пользователю предложат возможность использования полноэкранных стикеров, автоматическую расшифровку голосовых сообщений и увеличенный лимит на загрузку файлов.

Ранее сообщалось, что в РФ подписка Telegram Premium будет стоит 379 рублей, но как видно цена оказалась выше.

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