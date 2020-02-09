Стоимость недорогого смартфона iPhone 9 подтвердилась

Большинство поклонников компании Apple с нетерпением ждут выхода нового «бюджетного» смартфона iPhone 9 (предположительное название).

Этот аппарат должны представить в середине марта, и как известно смартфон внешне будет копией iPhone 8.

Но в новинке применят новый процессор и более современную камеру, при этом она будет одинарная.

Ранее сообщалось, что смартфон в минимальной конфигурации будет стоить 399 долларов, а после инсайдеры сообщили, что эта цена не актуальная и аппарат будет стоить значительно дороже, чтобы не конкурировать с тем же iPhone 8.

Теперь ресурс Fast Company со ссылкой на свои источники пишет, что цена на iPhone 9 все-таки будет составлять 399 долларов.

Достоверно станет известно только на презентации смартфона. Впрочем, пока даже точно неизвестно как аппарат будет называться iPhone 9 или iPhone SE2.