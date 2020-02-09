Стоимость недорогого смартфона iPhone 9 подтвердилась

Стоимость недорогого смартфона iPhone 9 подтвердилась09.02.2020 20:31
Большинство поклонников компании Apple с нетерпением ждут выхода нового «бюджетного» смартфона iPhone 9 (предположительное название).
Этот аппарат должны представить в середине марта, и как известно смартфон внешне будет копией iPhone 8.
Но в новинке применят новый процессор и более современную камеру, при этом она будет одинарная.
Ранее сообщалось, что смартфон в минимальной конфигурации будет стоить 399 долларов, а после инсайдеры сообщили, что эта цена не актуальная и аппарат будет стоить значительно дороже, чтобы не конкурировать с тем же iPhone 8.
Теперь ресурс Fast Company со ссылкой на свои источники пишет, что цена на iPhone 9 все-таки будет составлять 399 долларов.
Достоверно станет известно только на презентации смартфона. Впрочем, пока даже точно неизвестно как аппарат будет называться iPhone 9 или iPhone SE2.
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