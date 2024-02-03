Стоимость iPhone 15 в России упала до 75 тыс. рублей

Новость о снижении цены на смартфон iPhone 15 в России была сообщена изданием Hi-Tech Mail.ru.

Цена на этот гаджет снизилась до 75 тысяч рублей, что составляет 40 процентов снижение по сравнению с начальной ценой в 125-170 тысяч рублей.

iPhone 15 оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Apple A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти и минимум 128 гигабайт встроенной памяти.

У него также есть двойная камера с разрешением 48 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3349 миллиампер-часов, биометрический сенсор Face ID и NFC.