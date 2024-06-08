Стоимость iPhone 15 Pro снизилась в России до 90 тысяч рублей

Премиальный смартфон iPhone 15 Pro стал доступнее для российских потребителей, так как его стоимость значительно снизилась. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

Согласно данным журналистов, топовый аппарат теперь можно приобрести в отечественных магазинах всего за 90 тысяч рублей, что является существенным снижением цены на 40 процентов по сравнению с начальной ценой продажи, которая составляла от 150 до 170 тысяч рублей.

iPhone 15 Pro представляет собой одно из самых современных устройств от Apple, обладающее впечатляющими характеристиками и функциями. Оно было представлено на российском рынке осенью прошлого года.

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 герц, процессором A17 Pro, 8 гигабайтами оперативной памяти и минимум 128 гигабайтами встроенной памяти.

На задней панели устройства расположена тройная камера с 48-мегапиксельным широкоугольным объективом, 12-мегапиксельным ультрашироугольным сенсором и 12-мегапиксельным телескопическим объективом. Емкость аккумулятора составляет 3274 миллиампер-часа.