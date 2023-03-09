Стоимость iPad Pro в 2024 году вырастет на 80% и достигнет почти $2000

С каждым годом цифровые технологии становятся дороже, повышается цена на процессоры, а также модули камер и дисплеи.

По данным The Elec, новое поколение Apple iPad Pro станет самым дорогим за всю историю, цена планшетов вырастет на 60%-80%. В связи с резким ростом цены на новые OLED панели, планшеты могут стоит от 1500 до 1800 долларов.

Источник пишет, что Apple от партнёров в лице Samsung и LG требует новые производственные процессы для выпуска OLED экранов.

Это приводит к резкому росту себестоимости экранов. Если сейчас 10-дюймовая OLED панель стоит около 100-150 долларов, то в дальнейшем цена может вырасти до 350 долларов.

The Elec не утверждает, что новые Apple iPad Pro будут так стоить в 2024 году, ведь в итоге к запуску планшетов может все изменится.