Стоимость Honor 30 Pro окажется выше ожидаемой

Китайские новинки в цене уже догоняют модели смартфонов от компаний Apple и Samsung, и даже новинка от Honor будет стоить свыше 700 долларов.

В Сети появилась фотография с рекламой Honor 30 Pro, на которой указана цена 4999 юаней, что в пересчете составляет 709 долларов.

Скорее всего эта стоимость версии Honor 30 Pro+, а Honor 30 Pro будет стоить дешевле.

Ранее сообщалось, что Honor 30 Pro оценят в 500 долларов, но эта информация пока не подтверждена.

Точные цены на смартфоны серии станут известны только после официальной презентации.

Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+ должны представить 15 апреля. В этих аппаратах установят продвинутые камеры с возможностью создания замедленного видео с частотой 1920 кадров в секунду.