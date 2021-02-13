По мере роста спроса на графические ускорители, наблюдается и рост их стоимости.

Согласно опубликованной статистике, которую подготовил Майкл Дрисколл (Michael Driscoll), стоимость GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 на вторичном рынке выросла на 15 % за месяц.

При этом отмечается, что в целом их цены увеличиваются каждую неделю. При подготовке статистике специалист использовал данные площадки eBay.

Отмечается, что цены на эти и другие видеокарты продолжают расти как из-за майнеров, так и из-за перекупщиков.

На площадке в целом стоимость предложений стала больше в среднем на 10-35%, причем больше всех подорожали модели более низкого ценового сегмента.

Еще на подорожание повлияли и новые ставки таможенных пошли с 1 января в США.