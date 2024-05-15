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Stocklytics назвал некоторые смартфоны Xiaomi и Samsung опасными по уровню SAR-излучения

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Stocklytics опубликовал данные, которые указывают на то, что некоторые модели смартфонов Xiaomi и Samsung имеют излучение сильнее, чем другие современные устройства.

Stocklytics назвал некоторые смартфоны Xiaomi и Samsung опасными по уровню SAR-излучения

Однако статья не предоставляет полной информации о всех моделях смартфонов этих и других производителей.

Перечисленные в статье Xiaomi Mi Mix 3 и Samsung Galaxy A23 5G упоминаются как смартфоны с высоким уровнем излучения. Старые модели Xiaomi Mi Max 3 и Mi A1 также были отмечены как имеющие высокий уровень излучения в прошлом.

С другой стороны, устройства, такие как Google Pixel 3a и 4a, а также серия iPhone 7, демонстрируют более низкие уровни излучения в диапазоне от 1,36 Вт/кг до 1,39 Вт/кг уровня уха.

Однако статья не содержит информации о современных моделях Google, Apple и других производителей, что ограничивает полноту картины по данному вопросу.

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