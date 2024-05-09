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Стиральная машина Xiaomi получила аналоговое управление и цену дешевле 13 000 рублей

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Xiaomi выпустила стиральную машину под брендом Mijia, которая предлагает аналоговое управление вместо сенсорного экрана. Эта модель сочетает классический дизайн с некоторыми современными технологиями.

Стиральная машина Xiaomi получила аналоговое управление и цену дешевле 13 000 рублей

Строение стиральной машины имеет кремовый цвет и корпус глубиной 495 мм. Она способна загружать до 8 кг белья, а температура воды может достигать 95 °C.

Машина также обладает функцией стерилизации, которая удаляет до 99,99% бактерий, а также режимом, уничтожающим клещей с эффективностью 100%.

Среди других функций отмечается автоматический мониторинг веса белья и настройка параметров стирки на основе этой информации, включая количество воды и продолжительность цикла.

Стиральная машина Xiaomi получила аналоговое управление и цену дешевле 13 000 рублей

Модель оснащена безщеточным двигателем постоянного тока с герметизацией BMC. Она также имеет специальное покрытие из композитного материала на основе пластика для защиты чувствительных к воде деталей.

Ещё одна полезная функция — возможность добавления белья в барабан во время стирки. Управление стиральной машиной простое и доступное даже для пожилых людей.

На данный момент стиральная машина Mijia доступна только в Китае по цене $139.

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