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Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra трескается самопроизвольно

30.04.2020 03:25

Владельцы очень дорого смартфона Galaxy S20 Ultra столкнулись с проблемой, о которой все больше и больше пишут на форумах и в Сети.
Дело в том, что стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra трескается самопроизвольно, причем неизвестно, по какой причине это происходит.

Жалобы на проблему появились, в том числе и на официальном форуме Samsung, но представители последней пока не торопятся признавать эту проблему, и более того, заявляют, что подобные трещины не покрываются гарантией.

Большинство пользователей уверяют, что не воздействовали на смартфон физически таким образом, чтобы на стекле основной камеры появилась трещина.

Некоторые говорят, что сначала у них появилась маленькая едва заметная трещинка, которая со временем увеличилась.

Пока Samsung, не признала проблему владельцам аппаратов за 1,4 тыс. долларов придется оплачивать ремонт из своего кармана.

Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra трескается самопроизвольно Стекло основной камеры Galaxy S20 Ultra трескается самопроизвольно

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