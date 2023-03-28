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Steam c 1 января 2024 года прекратит поддержку версий ОС Windows 7, 8 и 8.1

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Valve с начала 2024 года прекратит поддержку устаревших операционных систем от компании Microsoft.

На отдельной странице платформы Steam появилось сообщение, что с 1 января 2024 года сервис прекращает поддерживать Windows 7, 8 и 8.1.

Таким образом, с началом следующего года клиент Steam перестанет запускаться на перечисленных версиях Windows. Чтобы получит доступ к своей библиотеке игр, нужно будет обновить компьютер до Windows 10 или Windows 11.

По статистке Valve, сейчас Windows 7 установлена у 1,52% пользователей сервиса Steam, а вот Windows 10 использует 62,33% игроков, новейшая Windows 11 у 32,06% клиентов Steam.

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