Статистика Steam за 2024 год: меньше новых игр, больше классики

По данным обзора Steam за 2024 год, пользователи стали тратить меньше времени на новые игры.

В этом году лишь 15% игрового времени было уделено играм, выпущенным в 2024 году.

Большую часть времени — 47% — игроки провели за играми, выпущенными за последние 1–7 лет, а 37% времени ушло на проекты, старше 8 лет.

Интересно, что хотя доля новых игр выросла с 9% в 2023 году, это все же меньше, чем 17% в 2022 году.

Этот рост может быть связан с популярностью новых онлайн-игр, таких, как Helldivers 2 и Delta Force, а также с успехом бесплатной игры «Банан».

Среди одиночных игр наибольшее внимание привлек приключенческий боевик «Чёрный миф: Укун», который собрал большое количество игроков в Steam.