Старый и нераспакованный iPhone может стоить целое состояние

Недавно на аукционе был продан нераспечатанный iPhone первого поколения 2007 года за рекордные 190 372 доллара. Этот винтажный гаджет, изначально стоивший 499 долларов, стал настоящей находкой для коллекционеров.

С тех пор как Стив Джобс представил iPhone, цены на запечатанные модели значительно возросли. В начале 2023 года один из них был продан за 63 356 долларов, а в 2022 году — за 39 339 долларов.

Высокая стоимость объясняется состоянием устройства: оно должно быть в идеальном состоянии, с оригинальной упаковкой и пломбами.

Хотя не каждый старый iPhone будет стоить такие деньги, редкие и ухоженные модели могут быть весьма ценными.

Если у вас есть нераспакованный iPhone первого поколения, стоит задуматься, не является ли он ценным артефактом, прежде чем выбрасывать старую технику.