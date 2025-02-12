Главная » Новости

Старый и нераспакованный iPhone может стоить целое состояние

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Недавно на аукционе был продан нераспечатанный iPhone первого поколения 2007 года за рекордные 190 372 доллара. Этот винтажный гаджет, изначально стоивший 499 долларов, стал настоящей находкой для коллекционеров.

С тех пор как Стив Джобс представил iPhone, цены на запечатанные модели значительно возросли. В начале 2023 года один из них был продан за 63 356 долларов, а в 2022 году — за 39 339 долларов.

Высокая стоимость объясняется состоянием устройства: оно должно быть в идеальном состоянии, с оригинальной упаковкой и пломбами.

Хотя не каждый старый iPhone будет стоить такие деньги, редкие и ухоженные модели могут быть весьма ценными.

Если у вас есть нераспакованный iPhone первого поколения, стоит задуматься, не является ли он ценным артефактом, прежде чем выбрасывать старую технику.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.