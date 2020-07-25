Windows 10 May 2020 Update разработчики стали распространять в автоматическом режиме, причем его получат гораздо больше пользователей, чем сообщалось ранее.

В том числе автоматически будут обновлены компьютеры, в которых установлены старые версии операционной системы.

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.

Теперь система будет автоматически определять версии ОС, установленные на устройствах, и если выяснится, что на компьютере установлена версия со скорым прекращением поддержки, то автоматически будет устанавливаться Windows 10 May 2020 Update.