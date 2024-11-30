Старые телевизоры и мобильные телефоны в РФ начали перерабатывать в дороги

Старые телевизоры и мобильные телефоны теперь перерабатываются для строительства дорог. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на альбом технологий по утилизации отходов, разработанный Российским экологическим оператором (РЭО).

С 2021 по 2023 год при строительстве и реконструкции трех федеральных автодорог было использовано более 5,7 миллиона тонн вторичных ресурсов и вторсырья, включая материалы, переработанные из бытовой техники. В России переработкой отходов электроники занимаются восемь предприятий, которые входят в реестр проверенных утилизаторов.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что утилизация старых мобильников и телевизоров имеет большой потенциал. Из них можно извлечь драгоценные компоненты, такие как золото, а также вторичное сырьё для дорожного строительства. Например, пластиковые корпуса мобильников и стекло из ЖК-дисплеев телевизоров после переработки используются в дорожном покрытии.

Процесс утилизации начинается с ручной сортировки по производителям. Затем телефоны разбирают на составные части: аккумуляторы, пластиковые корпуса и печатные платы отправляются на переработку.

Печатные платы направляются на извлечение драгоценных металлов, а корпуса и платы дробятся и сортируются для окончательного разделения материалов. Стекло из жидкокристаллических телевизоров может быть переработано в крошку для добавления в асфальт.