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Старую Windows 7 можно будет бесплатно обновить до новой Windows 11

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Microsoft не стала менять свою политику по переходу на новую операционную систему.
С выходом Windows 10 все владельцы лицензионной Windows 7 могли бесплатно перейти на актуальную версию ОС.

На это отводили достаточно много времени, и даже после закрытия бесплатного перехода, Microsoft не блокировала «дыру», через которую все желающие бесплатно могли перейти с Windows 7 на Windows 10.

Проверенные источники сообщают, что на Windows 11 бесплатно смогут перейти не только пользователи Windows 10, но также и более ранних версий.

В файле Pkeyconfig в ранней сборке ОС Windows 11, которая утекла в Сеть, было обнаружено упоминание активации систем Windows 7, Windows 8, Windows 8.1.

Остается надеяться, что в финальной версии Windows 11 файл Pkeyconfig не изменится, и все желающие смогут официально обновится до новейшей ОС от компании Microsoft.

Презентация Windows 11 состоится 24 июня. В этот день раскроют все подробности операционной системы и возможно озвучат, когда она станет доступна для установки.

Windows 11
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