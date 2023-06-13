Стартуют продажи топового смартфона Infinix Note 30 VIP по цене 300 долларов

Компания Infinix продолжает расширять линейку смартфонов, новый аппарат под названием Note 30 VIP скоро поступит в продажу по невысокой цене.

Аппарат Note 30 VIP от носится к серии Infinix Note 30, в которой также есть модели Note 30, Note 30 5G и Note 30 Pro. Новинка создана на базе чипа MediaTek Dimensity 8050 и дополнена 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ постоянной памяти UFS 3.1.

Новый смартфон получил AMOLED-дисплей диагональю 6,67-дюйма с разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц.

Производитель заявляет максимальную пиковую яркость экрана 900 кд/м2, а уровень ШИМ 1920 Гц. Смартфон получил основную 108 Мп камеру и два датчика по 2 Мп, один отвечает за измерения глубины сцены, второй используется для макросъёмки. Фронтальный датчик на 32 Мп.

Питание устройства осуществляется за счет встроенного аккумулятора емкостью 5000 мАч, который можно заряжать блоком питания мощностью 68 Вт. Также есть поддержка быстрой беспроводной зарядки.

Note 30 VIP поддерживает работу в сетях пятого поколения, также аппарат получил разъем USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2 и NFC. На глобальном рынке Infinix Note 30 VIP будет продаваться от 299 долларов в черном и белом цвете.