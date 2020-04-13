Стартовый тираж ремейка Resident Evil 3 превысил 2 млн цифровых копий

На официальном сайте разработчиков Capcom сообщили, что ремейк Resident Evil 3 за пять дней разошелся тиражом 2 млн цифровых копий.

Это очень хороший показатель, так как выпущенная в 1999 году Resident Evil 3: Nemesis была продана в количестве 3,5 млн копий, а ремейк Resident Evil 2 с января прошлого года разошолся в количестве 6,5 млн копий.

При этом продажи этой игры все еще растут, но ремейк на третью часть превзойдет все ожидания компании Capcom.

По слухам, сейчас ведется разработка ремейка Resident Evil 4, который может выйти в 2022 году.

Resident Evil 3 стал доступен для покупки 3 апреля и предлагается для Xbox One, PlayStation 4 и PC.