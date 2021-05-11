Стартовали российские продажи бюджетных смартфонов Nokia C20 и Nokia G10

HMD Global на территории РФ официально запустила продажи новых смартфонов, которые относятся к сегменту бюджетных.

Новинки уже доступны для покупки по цене от 6 990 рублей за модель Nokia C20 и 10 990 рублей за смартфон Nokia G10.

Первый имеет поддержку сетей четвертого поколения, 6.5-дюймовый дисплей, Android 11 Go, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Конфигурация с 32 ГБ встроенной памяти оценена в 7 490 рублей. Отдельно в этом смартфоне стоит отметить наличие корпуса из поликарбоната, который также используется и для Nokia G10. Оба устройства выполнили в синем цвете.

Nokia G10 будет доступен в цвете «грозовое небо» и «лаванда». Конфигурация 4/64 ГБ получила ценник 10 990 рублей.

Этот аппарат отличается наличием АКБ на 5 050 мАч и основной камерой, где есть система ИИ. Также смартфон имеет поддержку распознавания лиц и сканер отпечатков пальцев на боковой грани.