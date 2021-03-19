Стартовали продажи новых недорогих смартфонов Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72

Южнокорейская компания Samsung запустила продажи новых смартфонов среднего сегмента. Речь идёт о моделях Galaxy A52 и Galaxy A72.

Первый может похвастать 6.5-дюймовым экраном, объёмом памяти 4 или 8 Гб при флэш-памяти 128 или 256 Гб.

Ёмкость аккумулятора составит 4500 мА*ч. Galaxy A72 будет чуть мощнее – 6 или 8 Гб оперативной, 128 или 256 Гб флэш-памяти с ёмкостью батареи 5000 мА*ч.

При этом дисплей будет чуть больше – 6.7-дюйма. В остальном смартфоны очень похожи и основаны на одном и том же процессоре – Snapdragon 720G.

Программные возможности также одинаковы, причем есть возможность синхронизации Galaxy A52 или А72 со множеством устройств и даже управления ими.

Старт продаж состоялся 17 марта, а цены за новинки составляют от 27 000 до 33 000 рублей за Galaxy A52 и от 36 000 до 40 000 рублей за Galaxy A72.