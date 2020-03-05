Стартовали продажи новой версии складного смартфона Huawei Mate Xs

Новая версия гибкого смартфона Huawei Mate Xs в Китае поступила в продажу, и как ожидалось устройство раскупили за несколько минут.

На старте продаж, желающих приобрести смартфон было около 1 млн человек, однако какое количество аппаратов было распродано не сообщается, но те кто хотел купить новинку на сайте даже не обнаружили кнопку «Купить».



После продажи первой партии на разных онлайн-площадках появились объявления о продаже Huawei Mate Xs, причем некоторые за складной смартфон с гибким экраном просят до 6000 долларов, а это значительно дороже рекомендованной розничной цены — 2 415 долларов.

Следующая партия Huawei Mate Xs для покупки станет доступна 8 марта.