Главная » Новости

Стартовали продажи Huawei Mate X2 4G на базе ОС HarmonyOS

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

Раскладной смартфон с гибким экраном теперь предлагается с новой фирменной операционной системой HarmonyOS.
Китайский производитель начал продажи складного Huawei Mate X2, который можно купить за 2710 долларов, и теперь он с «коробки» работает под управлением HarmonyOS.

С этой ОС продаётся 4G-версия аппарата, при этом 5G все еще продается на базе Android.

Huawei Mate X2 4G от Mate X2 5G технически ничем не отличается, кроме модема, у него такой же гибкий экран диагональю 8-дюймов, внешний на 6,5-дюйма, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Huawei Mate X2 5G в Китае сейчас стоит 2760 долларов.

HarmonyOS Huawei Mate X2 4G
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов