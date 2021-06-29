Стартовали продажи Huawei Mate X2 4G на базе ОС HarmonyOS

Раскладной смартфон с гибким экраном теперь предлагается с новой фирменной операционной системой HarmonyOS.

Китайский производитель начал продажи складного Huawei Mate X2, который можно купить за 2710 долларов, и теперь он с «коробки» работает под управлением HarmonyOS.

С этой ОС продаётся 4G-версия аппарата, при этом 5G все еще продается на базе Android.

Huawei Mate X2 4G от Mate X2 5G технически ничем не отличается, кроме модема, у него такой же гибкий экран диагональю 8-дюймов, внешний на 6,5-дюйма, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Huawei Mate X2 5G в Китае сейчас стоит 2760 долларов.