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Стартовали продажи флагмана Xiaomi Redmi K30S Ultra на мировом рынке

01.11.2020 12:36

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила серию Mi 10T с мощными процессорами, экранами с высокой частотой обновления и большими батареями. Телефоны были выпущены в Европе и Индии, и теперь похоже, что по крайней мере один телефон появится на внутреннем рынке Китая.

Стартовали продажи флагмана Xiaomi Redmi K30S Ultra на мировом рынке

Компания привезла в Китай стандартный Mi 10T, но он претерпел изменение названия и теперь известен как Redmi K30S Ultra. Это все тот же телефон, несмотря на изменение названия, с 6,67-дюймовым ЖК-экраном FHD + 144 Гц, процессором Snapdragon 865 и батареей емкостью 5000 мАч.

Redmi K30S Ultra также имеет ту же настройку камеры, а именно: основной шутер на 64 МП, сверхширокий объектив 13 МП (поле зрения 123 градуса) и макросенсор на 5 МП. 20-мегапиксельная камера в вырезе в дырочке работает для селфи.

Другие выдающиеся функции включают Bluetooth 5.1, NFC, поддержку записи 8K, проводную зарядку 33 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-передатчик и MIUI 12 на базе Android 10.

Redmi K30S Ultra стоит от 2599 юаней (~ 388 долларов США) за модель 8 ГБ / 128 ГБ, а вариант 8 ГБ / 256 ГБ продается по цене 2799 юаней (~ 418 долларов США). В любом случае, это значительно дешевле, чем европейские цены на Mi 10T, с опцией 6 ГБ / 128 ГБ, которая стоит 499 евро (~ 590 долларов США).

Три крупные исследовательские фирмы заявили, что Xiaomi стала третьей по величине компанией в мире по производству смартфонов в третьем квартале 2020 года. Хорошие новости для Xiaomi происходят за счет Apple, которая опускается на четвертое место. Высокие продажи серий Redmi 9, Redmi K30 Ultra и Xiaomi Mi 10 Ultra помогли китайскому OEM-производителю добиться впечатляющего роста.

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