Стартовали продажи 60-дюймового 4К-телевизора Xiaomi Mi TV 4A

Xiaomi в прошлом месяце представила 60-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A, который представляет собой доступную модель с 4К экраном и поддержкой HDR 10+.

После презентации Xiaomi Mi TV 4A был доступен для заказа только на площадке коллективного финансирования, но теперь модель можно оформить и на других торговых онлайн-площадках.

Продажи панели намечены на 8 мая по цене 310 долларов (23,5 тыс. рублей).

Xiaomi Mi TV 4A с 60-дюймовым экраном получил 4К дисплей, четырехядерный процессор и 2 ГБ оперативной памяти, а постоянной памяти в телевизоре 8 ГБ. Телевизор поддерживает HDR 10+ и голосового помощника.