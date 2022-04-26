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Стартовали поставки клиентам причудливой карманной ретроприставки Playdate с рукояткой

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Портативная консоль Panic Playdate была представлена еще в 2019 году, это уникальная в наше время портативная приставка, для которой отдельно разрабатываются игры.
Недавно разработчики начали поставки Panic Playdate своим клиентам.  Эта консоль получила 2,7-дюймовый монохромный дисплей, кнопки на лицевой стороне, и вращающуюся рукоятку на боковой грани, причем в некоторых играх придется использовать только эту рукоятку.

Одновременно с поставками Panic Playdate были еще анонсированы интегрированные инструменты Playdate Mirror для компьютеров.

Через них на экране Mac и ПК можно будет отображать экран консоли, вести запись или трансляцию.

Стартовали поставки клиентам причудливой карманной ретроприставки Playdate с рукояткой

Panic Playdate оказалась очень популярной, сейчас ее получают те, кто сделал заказ в 2019 году, при этом заказы принимают уже на 2023 год.

Стоимость приставки составляет 179 долларов. Для консоли пока существует 24 игры, но разработчики также работают над созданием приложения «Каталог», через которое будут распространятся другие игры, которые находятся в разработке.

Panic Playdate
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