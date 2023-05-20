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Стартап Q-Pixel создал дисплей microLED с плотностью свыше 5000 пикселей на дюйм

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Сейчас в смартфонах плотность пикселей составляет примерно 650 пикселей на дюйм, при этом стартапу Q-Pixel удалось разработать microLED панель с рекордным показателем плотности пикселей.
Специалисты Q-Pixel заявляют, что повысили плотность пикселей до 5000 точек на дюйм.

Для получения рекордного показателя использовалась запатентованная полихроматическая технология microLED.

Благодаря этой разработке ученые получили полноцветный дисплей с показателем 5000 пикселей на дюйм. Прошлый рекорд был 2300 пикселей на дюйм.

Таким образом, Q-Pixel смогла не только установить новый рекорд, но также сразу в два раза увеличить показатель плотности точек.

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