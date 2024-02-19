Стартап Monumental запустил строительных роботов с искусственным интеллектом

Стартап Monumental создал робота, который может строить стены из кирпичей. Робот состоит из двух частей: тележки для перевозки материалов и манипулятора, который укладывает кирпичи и наносит раствор.

Он имеет сенсоры, датчики и работает на искусственном интеллекте. Робот может работать в сложных местах, включая узкие углы и дверные проемы.

В рамках тестирования, робот построил фасад офисного здания в Амстердаме. Monumental заключил партнерство с 25 строительными компаниями для строительства доступного жилья.

Компания надеется, что автоматизация поможет ускорить процесс строительства и решить проблему нехватки рабочей силы на строительных площадках.

Источник: Газета.ру.