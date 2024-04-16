Стартап Fortera научился делать цемент почти без выбросов углекислого газа

Американский стартап Fortera разработал технологию производства цемента с низкими выбросами углекислого газа. Углекислый газ, который обычно выбрасывается в атмосферу при производстве цемента, улавливается в печах с помощью новой технологии.

Это позволяет снизить выбросы углекислого газа на 10 процентов. Компания CalPortland, один из крупнейших производителей цемента в США, станет первым предприятием, использующим данную технологию.

Производство бетона является одним из основных источников выбросов углекислого газа, причиной глобального потепления. Ежегодно эта отрасль отвечает за около 8 процентов выбросов углекислого газа.

Целью Fortera является создание универсального решения, которое сможет быть внедрено на любом производстве цемента. Эта технология может значительно снизить негативное воздействие производства цемента на окружающую среду и способствовать более экологичной промышленности.

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